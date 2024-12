Ariana Grande llora por comentarios sobre su aspecto

Ariana Grande ha advertido que hacer comentarios sobre el aspecto de las personas es “peligroso”.

La cantante, de 31 años, lleva meses siendo objeto de trolleos por su delgadez y ahora ha llorado al hablar de ello durante una entrevista con un reportero francés en ‘Oui Oui Baguette’, junto a su compañera de reparto en ‘Wicked’, Cynthia Erivo, de 37 años.

Cuando le preguntaron cómo afronta los “cánones de belleza” de la sociedad y la “abrumadora” presión que sienten las mujeres “para estar siempre perfectas”, Ariana empezó a llorar, mientras Cynthia la agarraba del brazo y le decía que estaba “bien”.

Ariana dijo: “Dios mío. No voy a... buena pregunta. He estado haciendo esto (estar en el mundo del espectáculo) delante del público y he sido una especie de espécimen en una placa de Petri desde que tenía 16 o 17 años, así que lo he oído todo. He oído todas las versiones de lo que me pasa. Y luego lo arreglas, y luego está mal por diferentes razones. Pero eso es todo, desde -incluso la cosa más simple- tu apariencia, ¿sabes?”.

Ariana añadió que es “difícil protegerse de ese ruido” cuando “eres joven y oyes todo tipo de cosas”.

Continuó: “Creo que es algo incómodo, no importa a qué escala lo experimentes, incluso si vas a la cena de Acción de Gracias y la abuela de alguien dice: ‘¡Dios mío, pareces más delgada! ¿Qué pasó?’ o ‘¡Estás más grande! ¿Qué pasó?’.

La cantante afirmó que estar en el otro extremo de tales comentarios es “horrible”, antes de añadir: “Creo que en la sociedad actual hay una comodidad que no deberíamos tener en absoluto: hacer comentarios sobre el aspecto de los demás, sobre su apariencia, sobre lo que creen que pasa entre bastidores, sobre su salud o sobre cómo se presentan. Desde lo que llevas puesto a tu cuerpo, a tu cara, a todo... hay una comodidad que la gente tiene comentando eso que creo que es realmente peligroso, y creo que es peligroso para todas las partes implicadas”.

Ariana se sinceró sobre su drástica pérdida de peso en abril de 2023, cuando rodaba ‘Wicked’ en Londres, publicando un largo video en TikTok en el que animaba a la gente a ser “más suave y sentirse menos cómoda comentando los cuerpos de las personas”.