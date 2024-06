Anya Taylor-Joy dice que el ballet fue útil para su papel en “Furiosa”

Ella compartió: “[ Charlize ] fue de gran ayuda, me apoyó mucho y se portó muy bien con todo lo que estaba haciendo. Me sentí muy afortunada de contar con ese apoyo”.

La actriz de 28 años declaró a la revista británica ¡HOLA! : “El ballet es muy útil. El entrenamiento y la disciplina no son muy diferentes a tener que dar en el blanco constantemente en estas grandes escenas de acción.La coreografía es similar, solo que no tienes que llevar zapatos de punta”.

Por otro lado, Anya se sintió frustrada por no haber podido afeitarse la cabeza para su papel en la nueva producción.

La actriz explicó: “Me hacía mucha ilusión. De hecho, había estado buscando un papel que me permitiera hacerlo. Pero entonces me reuní con George y no quería que lo hiciera. Tuvimos toda una discusión al respecto, pero George me explicó por qué el pelo tenía que permanecer, porque Furiosa es robada de su casa y hay un elemento en ella que piensa que conservando su pelo, podrá de alguna manera volver a casa como la misma chica que era”.

Mientras tanto, la estrella de ‘Queen’s Gambit’ también se ha mostrado entusiasmada por trabajar con Chris Hemsworth en ‘Furiosa: Una saga de Mad Max’.