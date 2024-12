Amber Heard reacciona a la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni

La actriz Amber Heard ha dicho que las redes sociales son el lugar donde la mentira se convierte en verdad después de que Blake Lively acusara a su coprotagonista Justin Baldoni de acoso sexual.

En una denuncia legal, Lively, de 37 años, también afirma que Baldoni, de 40 años, el director de la película, y el estudio detrás de la película It Ends With Us se embarcaron en un “plan de varios niveles” posterior para dañar su reputación.

La denuncia afirma que Baldoni contrató a la gerente de crisis de relaciones públicas Melissa Nathan, la misma mujer que Johnny Depp contrató durante su juicio por difamación de alto perfil contra su ex esposa Heard.

En una declaración dada a NBC News, Heard dijo: “Las redes sociales son la personificación absoluta del clásico dicho ‘una mentira viaja a la mitad del mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas’.

“Vi esto de primera mano y de cerca. Es tan horrible como destructivo”.

Heard, a quien un jurado encontró culpable de difamar a Depp, dijo en su momento que la decisión “retrocede el reloj a una época en la que una mujer que hablaba y se manifestaba podía ser avergonzada y humillada públicamente”.

Lively afirma que el intento de dañar su reputación se produjo después de que ella y su marido Ryan Reynolds, de 48 años, abordaran el “acoso sexual reiterado y otras conductas perturbadoras” por parte de Baldoni y un productor.

Según la denuncia, el plan incluía una propuesta para plantar teorías en foros de mensajes en línea, diseñar una campaña en las redes sociales y colocar noticias críticas sobre Lively.

También afirma que Baldoni “se alejó abruptamente” del plan de marketing de la película y “utilizó contenido de ‘superviviente’ de violencia doméstica para proteger su imagen pública”.