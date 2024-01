Alfredo Adame le dice “tamal mal amarrado” a Wendy Guevara

Alfredo Adame también comentó que Wendy Guevara no tiene nada de talento: “ Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron ”, expresó el mexicano ante las cámaras.

Tras estas declaraciones, los periodistas le preguntaron si no temía que la comunidad LGTBIQ+ se pusiera en su contra por sus comentarios sobre Wendy, a lo qué Adame respondió que no, porque sus opiniones eran sobre Wendy Guevara, no en contra del colectivo. Incluso, Adame dijo que él apoyaba a esta comunidad y que no tenía nada en contra de ellos.

¿Qué dijo sobre la presencia de Kimberly “La Más Preciosa” en LCDLF4?

Sobre la posibilidad de que en la cuarta temporada del reality también participe la amiga de Wendy, Kimberly “La Más Preciosa”, Adame aseguró que no tiene nada en contra de ella, que la rivalidad solo es con la integrante de “Las Perdidas”.

“Ella nunca ha hablado mal de mí, pero el otro gordo (Wendy) que es su amigo, me ofendió y quiso denostarme. A mí si llegas a insultarme te digo ‘gordo, feo, viejo’, no me meto con el género, te digo tus verdades, pero ella (Kimberly) se me hace muy simpática”, aseguró.

Según Adame, su pleito con Wendy comenzó después de que él comentó que la celebridad tenía que prepararse para hacer una carrera en el medio, algo que no le agradó a Wendy. “Me dijo que era un ‘viejillo pendej* y que me iba a romper la mad*e’, el pendej* es ese gordo feo”, agregó.