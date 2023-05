Alfredo Adame amenaza con quitarle el apellido a su hijo: “No lleva mi sangre”

Alfredo Adame nuevamente se encuentra envuelto en una polémica tras arremeter en contra de uno de sus hijos. Y es que Sebastián Adame, hijo de Adame, criticó la supuesta participación de su padre en la próxima marcha del orgullo LGBT+. Sebastián señaló que su padre era homofóbico y que nunca lo había aceptado por su orientación sexual.

“Yo sí he considerado, viendo cómo ha actuado, que mi papá murió desde 2015 y la persona que está ahorita usando su cara no es mi papá, no es el papá que yo conocí. Pues sí, me da tristeza”, expresó Sebastián.

Palabras que llegaron hasta Adame y aprovechando las cámaras del programa Chismorreo, explotó en contra de su hijo, incluso lo llamó mentiroso: “Sebastián Banquells es un mentiroso, es un muchacho frustrado y amargado”, dijo.

Y agregó: “no es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame”, sentenció, y añadió: “Lo que haga me viene valiendo un reverendo pepino”.

Por si fuera poco, el actor lo amenazó con quitarle el apellido, “Sebastián Banquells no me vuelve a ver en la vida. No lo quiero ver en mi vida a ese tipo”, declaró.