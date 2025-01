Actriz trans Karla Sofía Gascón recibe amenazas por su trabajo en ‘Emilia Pérez’

Uno de los rostros más controvertidos de esta temporada de premios es Karla Sofía Gascón, quien podría ser la primera persona transgénero en estar nominada e incluso ganar un premio de la Academia. Algo que muchas personas no toleran.

Así lo reveló la actriz en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, donde reveló que su papel protagónico en la polémica película Emilia Pérez, de Jacques Audiard, le ha generado varias amenazas de muerte en España y México

En la charla, la española comparte algunos los mensajes de odio que ha recibido en las últimas semanas, como “espero que mueras antes de hacer otra película”, o que la encontrarían “desmembrada en una bolsa”.

“Hay una parte de la sociedad que vive del odio, que vive de vender odio, y hay otra parte que quiere vivir con esperanza, con los mismos derechos, todos en paz y con respeto”, reflexionó Karla Sofía.

“A mí me encanta eso. Es mi gasolina para decirle a la gente de la luz: ‘Ustedes han ganado’. Cuanto más me odian las personas, cuantos más mensajes insultantes me envían, más digo: ‘Gracias’”.