“Estamos viendo cuáles son las mejores opciones de lugar, de fechas; definitivamente tenemos primero que terminar la telenovela que estamos grabando, y ver cómo se desarrollará todo el tema de la pandemia para que no se compliquen los viajes para la familia de Irina. Definitivamente de que este año nos casamos, nos casamos ”, afirmó el artista en entrevista.

Aún desconocen si el enlace se llevará a cabo en la ciudad o en la playa, así como el lugar al que viajarán de luna de miel, ya que todo depende de que no exista peligro de que pudieran contagiarse de Covid-19.

Esperando respuesta

En cuanto al tema legal, Soto y Baeva están en espera de que se mande la sentencia ejecutoria en la que especifica qué es lo que tendrá qué hacer y cuánto dinero dar Laura Bozzo a la pareja tras haber perdido la demanda que interpuso por difamación, amenazas, acoso y discriminación.

“Ella puede meter amparos. Creo que lo metió, pero como ya se dictó la sentencia definitiva a nuestro favor, se va a revocar.

“En estos días, según, los juzgados regresaban a trabajar, pero no lo hicieron por el tema de contagios. La pandemia ha alentado mucho este proceso, pero no tenemos prisa; ya ganamos el juicio, se marcó un precedente para que haya un límite en la libertad de expresión, (para que) no nos dañen ni lo sigan haciendo”, dijo Soto.