A Kate Middleton le queda ‘un largo camino por recorrer’ tras el cáncer

A Kate Middleton aún le queda “un largo camino por recorrer” en su recuperación del cáncer.

La princesa de Gales, de 42 años, reveló recientemente que completó su tratamiento de quimioterapia y que desea reanudar sus compromisos públicos en los próximos meses, pero el príncipe William ha lanzado una nota de cautela, explicando que su esposa todavía está en proceso de recuperación.

Durante una visita en solitario a Llanelli, Gales, William dijo: “Son buenas noticias, pero aún queda mucho camino por recorrer”.

La visita del príncipe a Gales tenía por objeto celebrar el deporte y la cultura galeses, y fue recibido por un grupo de simpatizantes en la Swiss Valley Community Primary School de Llanelli.

A principios de esta semana, mientras tanto, la princesa grabó un mensaje en video en el que expresaba su “alivio” tras completar su tratamiento de quimioterapia.

Dijo: “El verano está llegando a su fin: A medida que esto ocurre, no puedo expresar el alivio que siento al haber completado por fin mi tratamiento de quimioterapia. Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida, tal y como la conocemos, puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar la manera de navegar por aguas tormentosas y caminos desconocidos”.

La princesa admitió que su batalla contra la salud fue “aterradora” para toda su familia, pero la hizo a ella y a su marido, el príncipe William -con quien tiene a sus hijos el príncipe George, de 11 años, la princesa Charlotte, de nueve, y el príncipe Louis, de seis- luchar por todo lo que tienen en la vida.

Y añadió: “El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos. Con humildad, también te pone cara a cara con tus propias vulnerabilidades de una forma que nunca antes habías considerado, y con ello, una nueva perspectiva de todo. Este tiempo nos ha recordado sobre todo a William y a mí que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas sencillas pero importantes de la vida, que tantos de nosotros a menudo damos por sentadas. De simplemente amar y ser amados”.

Aunque Kate desea volver al trabajo, seguirá centrada en su recuperación.

Continuó: “Ahora me centro en hacer todo lo que pueda para no tener cáncer. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene. No obstante, quiero regresar al trabajo y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses, cuando pueda”.

Kate agradeció a los simpatizantes su apoyo y ofreció el suyo a otras personas que atraviesan dificultades de salud similares.

Y concluyó: “A pesar de todo lo que he pasado antes, entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida. William y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido y hemos sacado mucha fuerza de todos los que nos están ayudando en estos momentos. La amabilidad, empatía y compasión de todos ha sido verdaderamente increíble. A todos aquellos que continúan su propio viaje contra el cáncer: sigo con ustedes, codo con codo, mano con mano. De la oscuridad, puede surgir la luz, así que dejen que esa luz brille intensamente”.