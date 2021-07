¡Rivales! Dwayne Johnson "La Roca" responde a los 'ataques' de Vin Diesel

Madrid.

Los actores Dwayne Johnson y Vin Diesel llevan años intercambiando declaraciones que, claramente, constituyen dardos envenenados que se explican con esa enemistad que acabaron desarrollando tras coincidir en el rodaje de varias películas de la saga 'Fast & Furious'.

Mucho se ha rumoreado sobre los motivos de esa evidente rivalidad, desde la aparición de teorías que apuntaban a unos supuestos celos de Vin Diesel a raíz de la popularidad creciente de su compañero, que a día de hoy es uno de los actores mejor pagados de la industria y el ídolo de acción por antonomasia de la última década, y otras que hacían referencia a la hipotética desobediencia y altanería sistemáticas del exluchador.

Vin Diesel señalaba en algunas de sus apariciones públicas de la época que había tratado de ejercer como mentor de 'La Roca' durante el breve paso de este por la franquicia, habida cuenta de su condición de veterano, de productor de la saga y, a su juicio, también de referente en este género del cine comercial.

Asimismo, Vin ha llegado a deslizar en tiempos recientes que las insubordinaciones de su compañero le habían llevado a desplegar un poco de "mano duro" por su parte.

Dwayne Johnson y Vin Diesel han confirmado, con sus declaraciones, que no se llevan bien.

“Hobbs fue un personaje difícil de encarnar. Mi enfoque en ese momento fue mucho de mano dura para ayudar a llevar esa actuación donde tenía que estar. Como productor decidí contar con Dwayne Johnson, quien estaba asociado con la lucha libre, y estoy orgulloso del resultado, de esa estética del personaje. Pero requirió mucho trabajo y a veces un poco de mano dura. No llegar a un punto fellinesco, pero tenía que hacer lo que estuviera en mis manos para lograr las mejores interpretaciones posibles”, señalaba Vin Diesel en una entrevista.

A Dwayne no parece haberle gustado nada esa nada sutil muestra de condescendencia y ha contraatacado en una nueva entrevista en la que, además, ha cerrado de una vez por todas ese capítulo concreto de su carrera.

También ha dejado claro que Vin es una de las razones por las que no ha querido volver a ponerse en la piel de Luke Hobbes, al tiempo que deseaba suerte al resto de sus excompañeros de cara a las próximas entregas de la saga.

"Mira, cuando dijo eso me reí, me reí con mucha fuerza. Creo que todo el mundo se rió de esos comentarios. Y hasta ahí puedo leer. Solo voy a añadir que les deseo mucha suerte a todos, suerte para 'Fast 9' y también para la décima, la undécima y la duodécima entregas. Les deseo suerte para todas las películas de 'Fast & Furious', que las harán sin mí", ha declarado al medio especializado The Hollywood Reporter.