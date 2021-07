"Representar a Honduras es un sueño": Brayan Soler participante del reality show The Chosen

San Pedro Sula, Honduras.

Dos meses después de haber llenado la solicitud vía Internet del reconocido reality show The Chosen, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, el hondureño Brayan Soler (28) recibió la noticia de que había sido aceptado. "No lo podía creer, sinceramente, había perdido las esperanzas", dijo a Diario LA PRENSA.



El joven oriundo de La Lima, Cortés, representa orgullosamente al país en la segunda edición del concurso de canto cristiano que reúne a talento de diferentes partes del mundo.





Este programa será transmitido en septiembre a través de la cadena televisiva y radial CBC, además se puede seguir en el canal de YouTube de The Chosen USA.



"Me inscribí en mayo, sin expectativas, venía de luchar mucho en Honduras por hacer una carrera en la música cristiana y si bien se me abrieron varias puertas, muchas otras se cerraron. La verdad había perdido las esperanzas de continuar con mi sueño. Sin embargo, el reality me llamó la atención desde la primera edición y anhelaba pararme en ese escenario".



En ese momento se encontraba viviendo en Tampa, Florida, y tuvo que viajar a Nueva York para realizar las audiciones. "No lo podía creer".



Soler reside en Estados Unidos hace a penas ocho meses y detalló que cuando vivía en La Lima se reunía en la Iglesia de Dios Centro de Amistad.



En dicho ministerio se reunió durante varios años y fue en donde creció como profesional en el canto poniendo su talento al servicio del Señor.





"Agradezco a cada unas de las personas que conocí en la iglesia porque me brindaron mucho apoyo y aún mantengo comunicación con ellos".



De acuerdo con Soler, su pasión por el canto comenzó desde muy pequeño y además creció rodeado de la música.



"Tengo varias tías por parte de padre que fueron privilegiadas con una voz hermosa y mi abuelo materno también tocaba la guitarra y le gustaba cantar, no tuve el privilegio de conocerlo, pero seguramente de ahí también viene la vena artística".



Los principios cristianos también fueron inculcados en Soler, acción que agradece a sus padres, pues asegura que fue el mejor regalo que ha recibido.



Dejar a su familia y amigos no ha sido sencillo; sin embargo, comentó que en cada paso Dios ha sido su guía.



Actualmente, además de luchar por sus sueños en la música es estudiante de la carrera de administración de empresas en la University the People (UoPeopl) con sede en Pasadena, California.

Tuvo que huir del país

Este talentoso hondureño, que fue telonero de reconocidos artistas cristianos como Danny Berrios y Miel San Marcos, relató que se vió obligado a emigrar del país por un atento en su contra.



"Fue en una ocasión en la que venía de Choloma cuando me invitaron a un canal cristiano, iba con mi familia y sufrimos una persecución. Luego, pasó nuevamente y decidimos que era mejor salir del país.



Lamentablemente, muchas veces algunas personas piensan que las pocas que uno adquieren son resultado de tener 'dinero' y no es así. Somos una familia luchadora que trata de salir de adelante".



Soler tiene tres sencillos de autoría producidos por el talentoso hondureño Manu Martínez: Como soldado de Jesucristo, No me detendré y Eres mi rey.



A pesar de los problemas, agradece a Dios estar donde se encuentra y trabaja arduo por representar de manera digna a Honduras. "Siento un enorme orgulloso y una gran responsabilidad de representar bien a mi país. A donde quiera que voy digo que soy hondureño".



Para finalizar Soler animó a los jóvenes hondureños que luchan por sus sueños y les dice que "no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Ánimo no desmayes”.