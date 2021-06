Billie Eilish se disculpa por proferir insultos racistas en un video

Estados Unidos.

En las últimas horas ha comenzado a circular por las redes sociales un video en el que se puede ver a una jovencísima Billie Eilish pronunciando lo que parece ser un insulto racista utilizado para referirse a miembros de la comunidad asiática.

La cantante de 19 años se siente mortificada por su antiguo comportamiento, pero también ha insistido en que se la está acusando de ser alguien que no es, ya que en la grabación en cuestión aparece cantando al ritmo de la canción 'Fish' del artista Tyler the Creator, no manteniendo una conversación o hablando de una persona en concreto

"Los quiero, chicos, y muchos me han pedido que aborde lo que está pasando. Y esto es algo que QUIERO abordar porque me están tildando de algo que no soy. Hay un video editado circulando por ahí de cuando yo tenía 13 o 14 años, donde articulo una palabra de una canción que en aquel momento no sabía que en realidad era un término despectivo utilizado contra los miembros de la comunidad asiática", ha explicado en un extenso comunicado publicado en sus Stories.

"Estoy horrorizada y avergonzada y quiero vomitar cada vez que pienso que dije esa palabra. Solo la había escuchado en esa canción porque no era algo que se dijera nunca en mi familia o en mi entorno".

Por otra parte, la estrella de pop ha aclarado que no quiere escudarse tras su antigua ignorancia o su edad y ha pedido perdón públicamente.

También ha aclarado que la voz que aparece poniendo en otro vídeo que también ha visto la luz estos días no representa ningún intento de imitar o parodiar el acento de alguna nacionalidad, sino que se trata de una forma de hablar que utiliza a menudo desde pequeña cuando se dirige a sus mascotas, sus amigos o a su familia.

"Es un galimatías absoluto y solo soy yo haciendo el tonto, y no es ni por asomo una imitación de cualquier persona, idioma, acento o cultura. Cualquiera que me conozca, me ha visto hacer el tonto poniendo voces toda mi vida", ha prometido.