Adamari López anuncia su separación con Toni Costa

Miami, Florida.

Después de sorprender a sus seguidores con su evidente pérdida de peso, la presentadora Adamari López (50) anunció una triste noticia: ha decidido separarse de su pareja, y padre de su hija, Toni Costa (37).

La conductora puertorriqueña hizo el anuncio de su separación a través de las redes sociales.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, afirmó en la famosa boricua en un mensaje pregrabado.

Adamari pidió discreción a sus fans y a los medios para manejar la situación sin que afecte el bienestar de su hija.

Por otro lado, durante la transmisión del programa Hoy día, la conductora volvió a tocar el tema de su separación y se mostró muy conmovida. De igual forma, reveló que ha buscado ayuda para enfrentar el proceso de ruptura.

“No es la primera vez que busco ayuda, y hemos estado buscando esa ayuda como herramienta para, precisamente, tomar esta determinación y en este momento, entendemos que es lo correcto y entendemos que es el momento de continuar nuestras vidas separadas”, dijo.

Las prioridades en este momento son su hija y ella.

“El amor de madre es incondicional y siempre va a prevalecer, pero que para uno ser una buena mamá y ser mamás ejemplares, también tenemos que mantenernos, cuidarnos y enfocarnos en nosotras. Ha sido un tiempo ya viviendo este estilo de vida saludable, donde he aprendido a quererme a amarme, a respetarme, a valorarme y a ser una prioridad, así que les agradezco y espero que todos en nuestras familias en los medios de comunicación puedan respetar y apoyar esta determinación de no ofrecer más declaraciones sobre este tema”.