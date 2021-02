Demi Lovato narra cómo fue su sobredosis: "Me quedaban cinco minutos de vida"

Ciudad de México.

YouTube Originals presentó este miércoles un avance de la docuserie Demi Lovato: Dancing With the Devil, durante una rueda de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos.

En el teaser del programa, a estrenarse el 23 de marzo, la compañía de streaming ofrece a los fans una mirada en profundidad a la vida de Lovato, desde su sobredosis casi mortal en 2018 hasta cómo superó sus luchas con su regreso musical y su despertar personal.



"Tenía tanto que decir en los últimos dos años, queriendo dejar las cosas claras sobre lo que pasó.



"Tuve tres infartos. Tuve un ataque al corazón. Mis médicos dijeron que me quedaban entre cinco y diez minutos (de vida)", comparte Lovato en el tráiler.



El documental, que consta de cuatro partes, también incluye comentarios de otros músicos, como Elton John y Christina Aguilera, así como de sus amigos Sirah y Matthew Scott Montgomery. La madre de Lovato, Dianna De La Garza, su padrastro, Eddie de la Garza, y sus hermanas también aparecen.



En el video se abordan temas como el consumo de heroína de Lovato, su compromiso fugaz con el actor Max Ehrich y su posterior separación, y su actual sobriedad, así como la pandemia por coronavirus y su reciente decisión de cortarse el cabello.



La intérprete reveló que quedó con daños cerebrales tras su sobredosis que casi le cuesta la vida y que aún hoy lidia con las secuelas.



"No conduzco un carro porque tengo puntos ciegos en mi visión", dijo en la rueda de prensa.



"Durante mucho tiempo, me costó mucho leer. La lectura fue un gran problema cuando pude leer en un libro, lo que ocurrió dos meses después porque mi visión era muy borrosa. Me enfrenté a muchas de las repercusiones y creo que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si vuelvo a entrar en un lugar oscuro.





"Estoy agradecida por esos recordatorios, pero también por ser alguien que no tuvo que hacer mucha rehabilitación. La rehabilitación vino en el lado emocional y en el lado terapéutico interno. Hice mucho trabajo después de eso, pero no físico".



La artista reflexionó sobre los aprendizajes que tuvo durante la grabación de la docuserie, asegurando que la parte espiritual es igual de importante que la salud mental.



"Mi vida se centra ahora en el crecimiento espiritual y en cómo puedo ayudar a todo el mundo, incluso a las personas que no tienen enfermedades mentales, cómo podemos ayudar a elevar las vibraciones de todos para que podamos vivir en un planeta más positivo", dijo Lovato.



Demi comentó que no cambiaría nada de lo que vivió durante 2018, ya que le enseñó varias lecciones de vida.



"Fue un viaje doloroso. Miro hacia atrás y a veces me entristece haber tenido que aguantar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada. Y estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy y estoy muy orgullosa de que la gente pueda verlo en este documental. Y no podría estar más agradecida de tener a alguien a mi lado (el director Michael D. Ratner) para ayudarme a hacer esto".



El medio estadounidense Entertainment Tonight informó previamente que la docuserie, continuación del documental de Lovato en YouTube de 2017, Simply Complicated, proporcionaría una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de Lovato mientras desentierra sus traumas anteriores y descubre la importancia de su salud física, emocional y mental, también presentará imágenes de su gira mundial "Tell Me You Love Me World Tour" de 2018, que estaba en marcha en el momento de su sobredosis.



"Han pasado dos años desde que me enfrenté al punto más oscuro de mi vida, y ahora estoy lista para compartir mi historia con el mundo", aseguró Lovato en un comunicado anunciando el proyecto el mes pasado.



"Por primera vez, podrán ver mi crónica de lucha y curación continua desde mi punto de vista. Estoy agradecida de haber podido emprender este viaje para enfrentarme a mi pasado de frente y compartirlo finalmente con el mundo".