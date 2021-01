Larry King no murió por coronavirus

Estados Unidos.

El legendario presentador Larry King falleció el pasado sábado en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles a los 87 años después de pasar la mayor parte del mes de enero ingresado por coronavirus.

Sin embargo, finalmente no fue esa enfermedad la que acabó costándole la vida, sino una infección que desarrolló posteriormente, según ha desvelado ahora su exesposaShawn King para confirmar que murió como consecuencia de una septicemia.

"Estaba listo para marcharse, eso puedo decirlo con certeza", ha afirmado Shawn, que se había separado de Larry en 2019 tras más de dos décadas juntos y otro amago de ruptura en 2010 que no llegó a cuajar.

"No quería dejarnos, pero su pequeño cuerpo había sufrido tanto y por tantas razones que, cuando escuchamos la palabra 'coronavirus', sentimos una gran congoja. Pero lo superó, consiguió superarlo, aunque le pasó factura, y una infección no relacionada fue lo que finalmente nos lo arrebató. Y no se marchó sin pelear, vaya que no", ha añadido en sus declaraciones al portal Entertainment tonight.

Shawn pudo despedirse de su exmarido por videollamada y, pese a que al entrevistador le costaba mucho hablar en sus últimos días de vida, le pidió que "cuidara de los chicos" y les enviara todo su amor, refiriéndose a los dos hijos que ellos tuvieron juntos y a su primogénito Larry Jr., fruto de su matrimonio con Annette Kaye.

Los otros dos retoños de la estrella de la pequeña pantalla estadounidense, Andy y Chaia, fallecieron el año pasado en espacio de tres semanas a causa de un ataque al corazón y de una forma especialmente agresiva de cáncer de pulmón.