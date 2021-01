Mariah Carey habla sobre sus problemas por ser birracial

Estados Unidos.

La cantante Mariah Carey se ha convertido con el paso de las décadas en una de las divas históricas y legendarias de la industria discográfica, de eso no hay duda.

Pero lo cierto es que, en su última entrevista, la intérprete ha querido recordar a la opinión pública que su camino profesional no ha sido uno precisamente lleno de rosas, sino más bien plagado de espinas.

De hecho, la artista ha querido subrayar algunos de los problemas que sufrió en sus inicios a cuenta de su condición de mujer birracial.

"Mi historia no comienza con el estreno de mi primer disco... Todo comienza cuando utilizo la cera 'errónea' para dibujar a mi padre, que es negro, cuando no entiendo mi propio pelo porque soy medio negra. Todo empieza con esos problemas de identidad, con esas luchas internas, con esas cosas que escapan a tu control. También empieza cuando los ejecutivos de las discográficas no saben a qué público dirigirme porque, a nivel de raza, soy ambigua", ha rememorado en conversación con el músico Questlove, líder de la banda The Roots, en su popular podcast.

Fotos de archivo de Mariah Carey y sus padres.

La estrella de la música también se ha mostrado "encantada" de haber escrito una exhaustiva y exitosa autobiografía llamada 'The Meaning of Mariah Carey' que, en sus propias palabras, servirá para que sus futuros biógrafos o los periodistas que analicen su dilatada trayectoria artística puedan contar con una "plantilla" de base a fin de evitar malentendidos o inexactitudes históricas.

"Cuando la gente quiera contar mi historia en el futuro, tendrán que usar este libro como plantilla. Es que esta es mi historia de verdad y estoy encantada de haber tenido la oportunidad de contarla yo misma", ha sentenciado.