The Weeknd acusa de "corruptos" a los premios Grammy

Ciudad de México.

La protesta que inició en redes, finalmente estalló en la cuenta personal del cantante The Weeknd, quien acusó de corrupción al Grammy, luego de que lo dejara fuera de sus nominaciones, dadas a conocer ayer.



"Los Grammy siguen corruptos. Me deben una, a mis fans y la transparencia de la industria", señaló en un mensaje que compartió en Instagram.



Desde la mañana que se dieron a conocer las 84 categorías del Grammy anglo, la tendencia en redes sociales la acaparó The Weeknd, debido a que seguidores del músico reclamaban el que hubiese sido relegado de la premiación.

La indignación de algunos fans se debió a que Yummi de Justin Bieber estuviera nominada, mientras que Blinding Lights, de The Weeknd no, cuando éste último tema ha sido premiado en los American Music Awards y los MTV Video Music Awards.



The Weeknd quedó fuera de categorías como Soul/ R&B, donde figuran Beyoncé, Jacob Collier, Brittany Howard o Emily King; y de en Mejor Canción Pop Solista, se encuentra "Yummi", de Justin Bieber, al igual que "Say So" de Doja Cat; "Everything I Wanted" de Billie Eilish; "Don't Start Now" de Dua Lipa; "Watermelon Sugar", de Harry Styles y "Cardigan" de Taylor Swift.

Justin Bieber también se mostró inconforme, pero por haberlo incluido en la categoría de pop y no en la de R&B, a la que pertenece su producción.

"Soy muy meticuloso e intencional con mi música. Dicho esto, me propuse hacer un álbum de R&B. Changes fue y es un Álbum de R&B. No está siendo reconocido como un álbum de R&B, lo cual es muy extraño para mí".



"Crecí admirando la música R&B y deseaba hacer un proyecto que encarnara ese sonido. Que esto no se ponga en esa categoría se siente extraño considerando desde los acordes hasta las melodías y el estilo vocal hasta la batería de hip hop que se eligió es, sin lugar a dudas, un álbum de R&B", escribió en sus redes sociales.



La 63 ceremonia de premiación del Grammy se llevará a cabo el 31 de enero, en la que lidera nominaciones Beyoncé, que aspira a los premios a Canción y Grabación del año, por "Black Parade".