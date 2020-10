Shakira dice que las leyes de inmigración de EE.UU. son "crueles"

View this post on Instagram

Latinos are considered a minority in the US but what many don’t know is how fast we are becoming the largest one and a major force! We have real power in this election that affects the whole world. This time around latinos have a real say and must show up. Find out how to vote in your state at the #linkinbio. Los latinos somos considerados una minoría en los EEUU, pero lo que muchos no saben es nuestra fuerza y la velocidad a la que estamos creciendo. Tenemos un poder real en estas elecciones que repercuten en el mundo entero. Esta vez los latinos podemos cambiar las cosas, tenemos una voz y debemos usarla! Averigua cómo votar en tu estado en el link que encontrarás en la bio.