Romeo Santos recibirá Premio Billboard a "Álbum Top de la década"

View this post on Instagram

? El Rey de la Bachata, @romeosantos será honrado con el premio Billboard Top Latin Álbum de la Década gracias a su exitosa producción discográfica Fórmula: Vol.2 . ⁠ ⁠ Los #Billboards2020 se transmitirán EN VIVO el miércoles, 21 de octubre por @Telemundo. ⁠ ⁠ ? La música en vivo suena mejor si la disfrutamos juntos. ⁠ ⁠ ? Todos los detalles en el link en la bio. ⁠ ⁠ #RomeoSantos⁠ ⁠