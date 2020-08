Cristian Castro no acudió al velorio del "Loco' Valdés

Ciudad de México.

Lágrimas y risas predominaron en el interior de la Capilla 10, donde velaron el cuerpo de Fernando Manuel Alfonso Valdés Castillo, mejor conocido como "El Loco" Valdés.

Su hijo Manuel, el mayor, es el más tranquilo y receptivo con los invitados. Marcos, el más conocido después de Cristian, es el que compartió llanto con sonrisas. Y su hijo Cristian Castro, el más popular, el más famoso, y el que menos contacto tuvo con él, fue el gran ausente.

"Mi papá ya se fue y nos dejó muy tranquilos ya lo veíamos sufrir mucho, ya no sabíamos cómo ayudarlo para que aguantara su dolor. A veces reía, a veces se ponía serio, pero nunca perdió su actitud positiva y les agradecemos a todos su gran, gran cariño", dijo Manuel, el mayor de todos los hijos de "El Loco", cuando recibió a varios de los dolientes.



No solo fue popular por su trabajo en Ensalada de Locos y El Show del Loco Valdés, sino por su trayectoria cinematográfica con una cuarentena de películas como Los Tres Mosqueteros y Medio y Escuela para Señoritas, o por ser un galán seductor. Verónica Castro llegó a adorarlo.

La actriz Daniela Romo envió un hermoso ramo de flores al funeral del humorista.



Su clásico "sáquese" era la mejor manera de identificarlo, o con sus playeras del América o con sus cejas largas, largas, largas.

En el acceso a la capilla donde velaron cuerpo, había fotos con su playera de futbolista, y junto al féretro, una de medio cuerpo sin camisa y del otro lado, una sonriente, y en sus años mozos.



Flores, en arreglos o sueltas, todas blancas, adornaron el lugar. Las coronas gigantes las mandaron a la bodega de servicio, y las medianas, a los costados. Llegaron nietos y bisnietos.

Unos que tenían tiempo de no verse se tomaron fotos del recuerdo y quedaron azorados por la cantidad de camarógrafos y reporteros afuera del inmueble esperando alguna declaración de algún famoso o algún doliente.

Marcos Valdés (centro), hijo de Manuel "El Loco" Valdés señaló las cualidades de su padre para afrontar momentos trágicos de su vida.



"Es que ellos no están acostumbrados a esto, y como son muy jovencitos, quizás no tenían mucha noción de lo importante de mi papá y de su trayectoria, cuando ves esto, no puedes más que agradecer el cariño de todos y que él se sepa querido y extrañado", dijo Marcos entre amigos.



Caminaron por ahí Ausencia Cruz y Tomás Gorós. Tomaron café y galletas, dieron el pésame. Siempre con el cubrebocas y con ganas de abrazar, pero no lo hicieron.



Manuel " El Loco" Valdés fue el menor de los hijos de Rafael Valdés y Guadalupe Castillo. Sus hermanos fueron Rafael, Germán, Pedro, Guadalupe, Don Ramón, Armando, Cristóbal y Antonio.

Con Arcelia Larrañaga engendró a Pancho, Arcelia, Michell y Pedro. Y con Verónica Castro tuvo a Cristian.



Y él tuvo 12 hijos en total. Con Yolanda Peña procreó a Manuel, Jorge (QEPD), Fernando (QEPD), Ricardo (QEPD) y Norma. Con Raquel Vázquez tuvo a Óscar. Con Rosa María Bojalil fue padre de Marcos.

Víctima del cáncer, el comediante dejó de existir y comenzó su leyenda y muchas historias a su alrededor.

Es tendencia en redes sociales y famosos y no famosos suben fotos con él. Aficionado al golf y al futbol, conoció a incontables comediantes que fueron sus alumnos involuntarios y hoy lo recuerdan con pensamientos y reflexiones.