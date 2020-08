Cristian Castro: "Estoy muy triste por la pérdida de mi padre"

View this post on Instagram

Se reúnen en el cielo los hermanos Valdés ??: Ramón, Germán y Manuel ahora descansan juntos. Una dinastía de talentos actores que le regalaron sonrisas a generaciones completas. Sobrevive su hermano Antonio 'El Ratón' Valdés. Descanse en paz El 'Loco' Valdés ? (Foto: Cortesía)