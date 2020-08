MTV VMA 2020: Nominados, actuaciones musicales y todos los detalles

Estados Unidos.

Lady Gaga volverá a presentarse en los MTV VMA por primera vez en siete años para dar vida a su nuevo álbum Chromatica, que encabeza las listas de éxitos.

La artista se une a una alineación de presentaciones de los VMA 2020 que hasta ahora incluye a The Weeknd, BTS, J Balvin, Doja Cat, Roddy Ricch, CNCO y Maluma.

La actuación marcará el regreso de la cantante a ese escenario desde 2013, cuando abrió el show con una colorida interpretación de su tema Applause, de su disco ARTPOP.

Pero esa no fue la única vez que se presentó en el programa, también lo hizo en 2009, cuando ofreció sus hits Poker Face y Paparazzi.

La banda BTS cantará su más reciente éxito, Dynamite.

Lady Gaga (de 34 años) lidera los VMA de este año con nueve nominaciones, que incluyen video del año, canción del año, mejor colaboración y artista del año.

La ganadora de varios premios Grammy lanzó su sexto álbum de estudio Chromatica en mayo.

“He estado en casa soñando con #Chromatica, y finalmente es hora de despegar para la primera presentación en vivo”, escribió la artista en su Instagram.

A principios de este mes, MTV dijo que la ceremonia de premiación no se llevará a cabo en interiores en el Barclays Center de Nueva York como se planeó anteriormente, sino que contará con presentaciones en vivo al aire libre en toda la ciudad con audiencias limitadas o nulas, cumpliendo con las pautas de salud de Nueva York establecidas para frenar la propagación de covid-19.

Según la información oficial, se ofrecerán actuaciones desde localizaciones icónicas de la ciudad en sus cinco distritos: Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens y Manhattan.

Keke Palmer será la anfitriona este año de la icónica ceremonia de premios a lo mejor de la industria musical.

El show se transmitirá en vivo el domigo 30 de agosto a las 3.00 pm hora en Nueva York; México 5:00 pm, 4.00 pm hora en Honduras por el canal de MTV.

Lista de nominados:

Video del año

Billie Eilish – “everything i wanted”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “The Man”

The Weeknd – “Blinding Lights”

Artista del año

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

Canción del Año

Billie Eilish – “everything i wanted”

Doja Cat – “Say So”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Megan Thee Stallion – “Savage”

Post Malone – “Circles”

Roddy Ricch – “The Box”

Mejor colaboración

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

Black Eyed Peas ft. J Balvin – “RITMO (Bad Boys For Life)”

Ed Sheeran ft. Khalid – “Beautiful People”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me”

Mejor Artista emergente (Push)

Doja Cat

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

YUNGBLUD

Mejor canción de Pop

BTS – “On”

Halsey – “You should be sad”

Jonas Brothers – “What a Man Gotta Do”

Justin Bieber ft. Quavo – “Intentions”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “Lover”

Mejor canción de Hip-hop

DaBaby – “BOP”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Megan Thee Stallion – “Savage”

Roddy Ricch – “The Box”

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM”

Mejor canción de Rock

Blink-182 – “Happy Days”

Coldplay – “Orphans”

Evanescence – “Wasted On You”

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – “Dear Future Self (Hands Up)”

Green Day – “Oh Yeah!”

The Killers – “Caution”

Mejor canción Alternativa

The 1975 – “If You’re Too Shy (Let Me Know)”

All Time Low – “Some Kind Of Disaster”

FINNEAS – “Let’s Fall in Love for the Night”

Lana Del Rey – “Doin’ Time”

Machine Gun Kelly – “Bloody Valentine”

Twenty one pilots – “Level of Concern”

Mejor canción Latina

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin – “China”

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul – “MAMACITA”

J Balvin – “Amarillo”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma ft. J Balvin – “Que Pena”

Mejor canción de R&B

Alicia Keys – “Underdog”

Chloe x Halle – “Do It”

H.E.R. ft. YG – “Slide”

Khalid ft. Summer Walker – “Eleven”

Lizzo – “Cuz I Love You”

The Weeknd – “Blinding Lights”

Mejor canción de K-Pop

(G)I-DLE – “Oh My God”

BTS – “On”

EXO – “Obsession”

Monsta X – “SOMEONE’S SOMEONE”

Tomorrow X Together – “9 and Three Quarters (Run Away)”

Red Velvet – “Psycho”

Mejor video

Anderson .Paak – “Lockdown”

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Demi Lovato – “I Love Me”

H.E.R. – “I Can’t Breathe”

Lil Baby – “The Bigger Picture”

Taylor Swift – “The Man”

Mejor video desde Casa

5 Seconds of Summer – “Wildflower”

Ariana Grande ft. Justin Bieber – “Stuck with U”

Blink-182 – “Happy Days”

Drake – “Toosie Slide”

John Legend – “Bigger Love”

Twenty one pilots – “Level of Concern”

Mejor presentación de Cuarentena

Chloe & Halle – “Do It” from MTV’s Prom-athon

CNCO – Unplugged At Home

DJ D-Nice – Club MTV presents #DanceTogether

John Legend – #togetherathome Concert Series

Lady Gaga – “Smile” from One World: Together At Home

Post Malone – Nirvana Tribute

Mejor dirección

Billie Eilish – “xanny”

Doja Cat – “Say So”

Dua Lipa – “Don’t Start Now”

Harry Styles – “Adore You”

Taylor Swift – “The Man”

The Weeknd – “Blinding Lights”

Mejor cinematografía

5 Seconds of Summer – “Old Me”

Camila Cabello ft. DaBaby – “My Oh My”

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Katy Perry – “Harleys In Hawaii”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me”

The Weeknd – “Blinding Lights”

Mejor dirección de arte

A$AP Rocky – “Babushka Boi”

Dua Lipa – “Physical”

Harry Styles – “Adore You”

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter”

Selena Gomez – “Boyfriend”

Taylor Swift – “Lover”

Mejores efectos Visuales

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Demi Lovato – “I Love Me”

Dua Lipa – “Physical”

Harry Styles – “Adore You”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me”

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM”

Mejor coreografía

BTS – “On”

CNCO ft. Natti Natasha – “Honey Boo”

DaBaby – “BOP”

Dua Lipa – “Physical”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me”

Normani – “Motivation”

Mejor edición

Halsey – “Graveyard”

James Blake – “Can’t Believe the Way We Flow”

Lizzo – “Good As Hell”

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter”

Rosalía – “A Paleí”

The Weeknd – “Blinding Lights”