Belinda y Christian Nodal presumen su amor y niegan que sea "publicidad"

Ciudad de México.

La cantante Belinda vuelve a estar enamorada y no piensa molestarse en ocultarlo. La relación sentimental de la estrella mexicana con Christian Nodal fue confirmada por su propio representante y, poco después, su flamante novio se animó a compartir en sus Stories de Instagram las primeras imágenes de la pareja en las que aparecían abrazándose.



Sin embargo, esa demostración de romanticismo no terminó de convencer a los más escépticos, que consideran que todo se trata de un montaje para dar promoción al programa 'La Voz México', en el que los dos artistas se conocieron mientras participaban en el concurso como miembros del jurado.

En cualquier caso, salta a la vista que ellos no prestan atención a esos rumores, ya que tras oficializar su noviazgo en las redes sociales, han empezado a dedicarse mensajes muy románticos.

En realidad, Christian está siendo el más efusivo de los dos, y no ha dudado en dejar comentarios en varias de las publicaciones recientes de Belinda para proclamar su amor a los cuatro vientos.

Belinda compartió esta imagen junto a su nuevo amor, Christian Nodal.

"Lo inesperado no necesita explicaciones.Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre.Te amo Belinda. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor",escribió Nodal en sus redes sociales junto a un video en el que ambos aparecen besándose apasionadamente.

Belinda, por su parte, ha contestando a Christian con emoticonos y un "Te amo".

La estrella pop también compartió una foto junto a su nuevo galán en sus redes sociales.