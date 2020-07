Jada Pinkett admite que tuvo un romance con August Alsina

Ciudad de México.

La actriz Jada Pinkett Smith, de 48 años, admitió que tuvo un amorío con el cantante August Alsina, de 27, en un momento en que tuvo una separación breve de su esposo, el actor Will Smith, reportó Variety.



En un episodio especial de su programa de entrevista en Facebook Watch, Red Table Talk, la famosa confirmó que ella y Alsina estuvieron relacionados románticamente hace cuatro años y medio, cuando se separó de Smith.



"Habíamos terminado. A partir de ahí, a medida que pasó el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August", comentó la celebridad.



No obstante, la pareja negó los comentarios del cantante de que Smith le había dado permiso para ser el tercero en su relación.

El joven cantante y la actriz en la gala de los premios BET de 2017.



"Una de las cosas que quiero aclarar que fue como un remolino en la prensa fue que me diste permiso, que la única persona que puede dar permiso en esa circunstancia en particular soy yo", señaló Pinkett Smith.



"Pero lo que August realmente estaba tratando de comunicar, porque realmente podía ver que él lo percibiera como un permiso porque nos separamos amigablemente, es que creo que quería dejar en claro que no es un destructor de hogares, lo que él no es".



La estrella añadió que decidió tener una relación con Alsina por su deseo de sentirse bien y ayudarlo a sanarse, pero que descubrió que primero necesitaba encontrar la felicidad en sí misma.



Tras culminar su relación con el intérprete, volvió con el protagonista de Aladdín.

Los Smith han estado casados desde 1997, y comparten dos hijos juntos: Jaden y Willow.



"Definitivamente diría que intentamos todo lo posible de alejarnos el uno del otro, sólo para darnos cuenta de que eso no era posible", añadió Pinkett Smith, y agregó que ella y Alsina no volvieron a hablar desde su ruptura.



Alsina reveló su relación con la famosa el 30 de junio en una entrevista con la presentadora de radio Angela Lee.



