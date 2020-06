Emma Roberts espera su primer hijo

View this post on Instagram

⚠️Al parecer Emma podría estar embarazada⚠️ - Ni #EmmaRoberts, ni su pareja, #GarrettHedlund han confirmado la noticia pero todas las páginas de noticias y drama han publicado un artículo al respecto. - También la madre de Emma respondió dando gracias por las felicitaciones de @mannermodels porque se convertirá en abuela‼️ - De haber más noticias les dejaremos saber❤️ - Créditos de la captura de pantalla: @ahsbrookethompson ? ~ @kim.bear.lee?