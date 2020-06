Sherlyn publica las primeras fotos de su hijo André en Instagram

México.

La actriz mexicana Sherlyn presentó de manera oficial a su hijo recién nacido, André, quien llegó al mundo el pasado 30 de mayo.

El primogénito de la intérprete fue dado a conocer a través de las redes sociales, donde además debutó en su propia cuenta de Instagram, creada por su madre solo unas semanas atrás.

Con mucha dulzura la también cantante colgó varias imágenes de su pequeño acompañadas de textos firmados a nombre de este.

“Hola amigos ya estoy aquí... Yo soy André. Nací el 30 de mayo. El vuelo en mi cigüeña tuvo un poco de turbulencia, pero unos ángeles con trajes azules nos pusieron a salvo a mi mamita y a mí, pesé 2.5 kg y medí 51 cm, sé que durante estos 9 meses me han llenado de amor y buenos deseos y mi mamita @sherlyny y yo les damos las gracias, Dios escucho todas sus oraciones y hoy cumplo 7 días y saben qué? ¡¡¡Este mundo de amor me está encantando!!! ANDRÉ”, escribió en la primera instantánea.

“Los invito a soñar bonito, yo por lo pronto soy profesional de tomar lechita, dormir y recibir amor y muchos apapachos de mi mamita @sherlyny, mis abuelitos y mi hermosa familia.”, escribió en otra donde el pequeño aparece envuelto en una sábana mientras duerme.

La feliz madre terminó con las sorpresas del día publicando un video de André, que parece haber sido tomado en el hospital donde nació en México.

No es una madre soltera

A pesar de no contar con una pareja para cría a su pequeño, la famosa dijo que no se considera una madre soltera.

“Quisiera decirles a todos los que tienen tan arraigado ese concepto de mamá soltera que yo no me considero una mamá soltera, me considero una mamá porque el soltero es una condición que puede cambiar. Yo me considero una mamá a cargo, como hay muchísimas mamás en el mundo... yo me considero una mamá a cargo, me considero una mamá valiente”, dijo en entrevista con People en Español.

A quienes comentaron que Sherlyn debió esperar para encontrar un hombre, la actriz respondió que "los tiempos de Dios son perfectos" y las cosas no se habrían acomodado de haber postergado sus planes.

“Yo les diría a esas personas que dicen que debía esperar que cada uno tiene sueños distintos y los míos eran formar una familia y pues mi sueño está latiendo, creciendo y moviéndose dentro de mí, así que les diría que si hubiera sabido la felicidad y la plenitud que estoy experimentando en este momento no me habría embarazado ahorita, me habría embarazado desde los 18 años”.

Sherlyn tuvo a su primer hijo a través de una fertilización in vitro después de un matrimonio fallido con Gerardo Islas (2013-2016), un compromiso cancelado con el periodista Francisco Zeaun, y un breve romance con el cantante José Luis Ortega, del dúo Río Roma.