Chef de Jennifer López revela los secretos de su dieta

Estados Unidos.

Con sus fotos en bikini Jennifer López ha logrado obsesionar a los internautas sobre sus secretos y rutinas para mantener un cuerpo de infarto a sus 50 años y la realidad es que no existe una respuesta sencilla para esa pregunta.

Aunque ella misma ha reconocido que tiene una génetica privilegiada, la diva del Bronx también se esfuerza al máximo para mantenerse en forma y uno de sus grandes secretos para cuidar su alimentación es tener un chef personal, que sabe mantener a toda la familia contenta y ella apegada a su dieta.

En una entrevista con Us Weekly, el chef de JLo, Kelvin Fernandez, reveló qué come la también actriz y qué hace él para ayudarla cuando se prepara para un show.

Por ejemplo, Kelvin comentó que para su actuación en el Super Bowl del pasado mes de febrero, la artista siguió una dieta muy estricta para reducir el consumo de carbohidratos y azúcares a ciertas horas y días.

"Quise hacer algo bonito por ella, porque se lo merece y trabaja muy duro, y organicé una cena familiar. Al día siguiente se me acercó y me dijo: 'Kevin, anoche me serviste arroz'. Le contesté: 'No, no, no, no. Había ensalada, había pollo. Tú fuiste la que se lanzó a por el arroz'".

Fue así que durante esas semanas, Kelvin se encargó de preparar cada plato de JLo para evitar que la cantante tomará algo prohibido de la mesa.

"Desde ese momento dije: 'Está bien, Jennifer. Te serviré cada plato individualmente. No mires el plato de nadie más. No mires lo que alguien más tiene'", recuerda el chef.

Además, Kelvin compartió las cosas que la estrella de "Marry me" no tolera.

En su vida normal, Jennifer nunca come salmón porque no le gusta su textura y tampoco es una gran aficionada a la fruta, que trata de sustituir por jugos o batidos verdes.

¿Qué no falta en la despensa de JLo? "Agua con gas, siempre frutas y verduras, como fresas ... Siempre hay verduras como espinacas, pepino y apio para hacer jugo verde", dijo Fernández. "Les encanta comenzar el día con un jugo verde".

Pero aunque López cuida su figura, siempre se asegura que su despensa esté llena con la comida favorita de cada miembro de su amplia familia, sus hijos Emme y Max y su prometido Alex Rodríguez, y ocasinalmente a los dos hijas de este.