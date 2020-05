El secreto de Adele para su increíble pérdida de peso

Los Ángeles, EEUU.

Este 05 de mayo Adele dejó a sus seguidores impactados al desvelar finamente el resultado de meses de determinación para bajar unas 100 libras.

La instantánea publicada en Instagram fue una forma de agradecer los buenos deseos por su 32 cumpleaños, al tiempo que aplaudía los esfuerzos de los trabajadores de salud y otros con empleos de primera necesidad que siguen dando su servicio durante la pandemia del COVID-19.

Y esos kilos perdidos de verdad se notaron mientras Adele posaba en un minivestido negro mientras que marcaba su nueva y estilizada figura, dejando atrás a la chica rellena que saltó a la fama por su potente voz y sus melancólicas melodías.

Ahora la gran consulta de muchos es, ¿cómo bajo de peso?, y si bien, ella nunca ha hablado directamente del método que ha elegido para rebajar, algunos especialistas han revelado, lo que ellos creen, son los secretos tras la pérdida de peso de la cantante.

Según The Sun, algunas de las tácticas de Adele fueron sencillas como dejar de comer alimentos procesados, bebidas carbonatadas y cambiar el azucar con el endulzaba sus tés favoritos.

En 2016 Adele confesó a James Corden que llegaba a tomarse 10 tazas de té al día, y cada uno llevaba dos cucharadas de azúcar; demasiada azúcar que terminó alojándose como grasa en su cuerpo.

La famosa también ha optado por la Dieta Sirtfood, una que le permite indulgencias como el chocolate negro y el vino tinto.

Esta dieta se hace con alimentos que son en su mayoría plantas como la col rizada y el alforfón. De acuerdo con los que promueven estos alimentos son activadores de sirtuina, que suprime el apetito y activa el "gen flaco" del cuerpo.

Mucho ejercicio – aunque no le gusta-

Aunque en el pasado, ella ya ha dicho que no es una gran fanática del ejercicio, se especula que Adele ha tenido que tener algo de actividad física para lograr su objetivo de perder peso.

Además de la dieta, se asegura que la cantante de "Hello" también ejercita siguiendo la técnica de entrenadores como Joe Wicks, quien tiene una técnica de entrenamiento brutal con ejecicios extremos.

También habría probado haciendo pilates, un ejecircio que llegó a prácticar en la casa de su amiga, Ayda, esposa de Robbie Williams, según contó la entrenadora de esta, Camila Goodis.

Sin embargo, al parecer de Goodis, un 90% de la pérdida de peso de Adele fue gracias a su dieta.

Un corazón roto

En abril de 2019 se dio a conocer que Adele se estaba separando de su esposo Simon Konecki, padre de su único hijo, tras ocho años de relación.

La cantante anunció que daría grandes cambios a su vida un mes después, cuando celebraba su cumpleaños 31.

“Esto es 31. . . Gracias a Dios. 30 me trató muy duro, pero lo tengo y estoy haciendo todo lo posible para apoyarme en todo. 31 va a ser un gran año y voy a gastarlo todo en mí misma. No importa cuánto tiempo estemos aquí, la vida es constante y complicada a veces. He cambiado drásticamente en los últimos años y todavía estoy cambiando y eso está bien.”, escribió en Twitter.

El increíble cambio de Adele se debe al deseo de la cantante de sentirse más segura y feliz consigo misma, además de querer asegurar que su salud no será un impedimiento para ver crecer a su hijo.

Cabe destacar que ser gorda o delgada nunca fue un tema de descusión para Adele, que siempre ha sabido defenderse de los detractores que criticaban su figura.

"Incluso cuando estaba firmando un contrato, la mayoría de la industria sabía que si alguien alguna vez se atrevía a decirme: 'Baje de peso', no estarían trabajando conmigo", recordó una vez en entrevista con People.

"No puedo ser un producto; nadie puede hacerme eso. Yo decido y tengo poder sobre todo lo que hago", dijo en otra ocasión.