Paulina Rubio reacciona a burlas tras desconcertante actuación en un Instagram Live

México.

La cantante mexicana Paulina Rubio ha reaccionado a la avalancha de críticas en la red a raíz de un Instagram Live en donde actuaba de forma errática.

El video fue grabado el fin de semana como parte de la particiáción de Paulina en el evento "One World: Together at Home", una iniciativa para recaudar fondos que ayudarán a la lucha contra el coronavirus.

En dicho video la cantante mexicana se muestra desorientada y olvida las letras de sus éxitos, lo que generó preocupación de sus fans y críticas de presunto uso de drogas de parte de otros internautas.

Ante las burlas, la "chica dorado" optó por seguir la corriente a sus detractres y decidió publicar un video en donde ella se mofa de sí misma.

En el clip, del lado derecho se escucha a cantante decir "yo me quedo en causa", mientras que una Paulina notablemente más concentrada pone cara de sorpresa al otro lado, y de fondo se escucha la canción "Nada de esto fue un error".

Mientras que la melodía "Yo no soy esa mujer" la utilizó para burlarse cuando olvidó la letra de "Tal vez, quizás".

Sus seguidores en Instagram la cobijaron con mensajes de apoyo, como "Pauuu!!, Love you", "Super respuesta a los odiadores", o "This made my day".

Hasta este mediodía el video rebasaba las 335 mil reproducciones.