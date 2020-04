Adam Schlesinger conectado a un respirador tras contraer coronavirus

Nueva York, Estados Unidos

El ganador del Emmy Adam Schlesinger está conectado a un respirador artificial tras contraer el coronavirus; previamente se dijo que estaba en un coma clínico inducido por la enfermedad, aunque su abogado, Josh Grier, negó los informes, de acuerdo con Variety.

"Está muy sedado, al igual que todas las personas que usan respiradores, pero nadie ha usado la palabra 'coma'", dijo Grier.

Schlesinger lleva una semana instalado en un nosocomio de Nueva York y está recibiendo excelente atención médica, de acuerdo con el defensor legal, quien añadió que los médicos se han mostrado reacios a dar alguna predicción sobre el futuro del famoso, quien se encuentra conectado a un respirador artificial tras contraer coronavirus.

Chris Collingwood, compañero del artista en la banda Fountains of Wayne, publicó en redes sociales un comunicado de la familia de la celebridad en la que expresó que su estado está mejorando, por lo que se mantienen optimistas, aunque con cautela.

Schlesinger ha sido nominado a los premios Óscar, Tony, Globo de Oro y Grammy; su trabajo en Crazy Ex-Girlfriend le valió dos estatuillas Emmy en el 2018, uno de ellos por la letra de la canción "Antidepressants Are Not A Big Deal", que compartió con Rachel Bloom y Jack Dolgen.

Su nominación a los Óscar, en 1997, se debió por la coescritura del tema de la cinta That Thing You Do!, dirigida por Tom Hanks, mientras que ha logrado nominaciones a los Grammys junto al grupo Fountains of Wayne, que cofundó.