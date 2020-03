Dayanara Torres confirma que está libre de cáncer

Miami, EEUU.

Dayanara Torres compartió una grata noticia con sus seguidores a más de un año de haber sido diagnosticada con cáncer de piel.

A través de un video publicado en Instagram, la puertorriqueña y Miss Universo 1993 dio a conocer que a un mes de haber concluido su tratamiento en contra del melanoma con el que había sido diagnosticada, ha entrado en remisión del cáncer.

“En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo quería dejarles saber una buena noticia y es que ayer mis exámenes MRI, PET & CT scans, salieron los tres negativos, así que he terminado con mi tratamiento del melanoma cáncer”, contó la también actriz con una sonrisa en el rostro.

La madre de los hijos de Marc Anthony explicó que, aunque ha ganado la batalla al cáncer, durante los próximos dos años permanecerá bajo observación médica, realizándose algunas pruebas cada tres meses, para confirmar que la enfermedad no haya regresado.

Torres agradeció a todas las personas que estuvieron pendiente de ella durante esta dura etapa en su vida.

“Me siento bendecida, me siento agradecida por todos ustedes, por sus oraciones, porque nunca me soltaron, por hacerme parte de su familia y de sus rezos día a día, sus mensajes hermosos que me levantaban el ánimo”, dijo la madre de dos.

Haciendo referencia a la actual crisis de coronavirus, que hasta la fecha cobrado la vida de más de 22,000 personas en el mundo, la guapa puertorriqueña recordó la importancia de la fe y la oración.

“Sepan que las oraciones llegan… Es importante seguir rezando. No perdamos la fe, sigamos adelante y vamos a salir de todo esto. Nuevamente se los agradezco, les agradezco tenerme en sus oraciones”.

Después del cáncer Dayanara Torres es una mujer más fuerte, pues no solo superó la enfermedad, también se recuperó de un corazón roto, cuando su exnovio, el copresidente de Marvel Studios y productor, Louis D’ Esposito, la abandonara al saber que tenía cáncer.