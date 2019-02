Dayanara Torres anuncia que tiene cáncer en la piel

California, Estados Unidos

Dayanara Torres, La ex Miss Universo de Puerto Rico, anunció este lunes en su cuenta de Instagram que tiene cáncer en la piel.

“Como madre siempre estamos cuidando a todos a nuestro alrededor. A nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras mascotas, a todo el mundo y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma”, dijo la exreina de belleza en un video.

Dayanara, quien reside en Los Ángeles junto a sus hijos Ryan y Cristian, dijo relató que fue al doctor “por un área y un lunar que apareció (en una pierna) y que no le presté atención. Mi prometido Louis (D'Esposito) que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía, este pasado martes, los resultados lamentablemente fueron positivos. Ahora esperando recibir noticias de que tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otra parte donde ya se había corrido”, añadió la toalteña, quien explicó que le removieron dos nódulos linfáticos de la pierna y que esperaba que no hubiese atacado a otros órganos u otra parte de su cuerpo.

La modelo, ex esposa de Marc Anthony, aseguró que está bien. “Quiero decirles que yo estoy bien, que estoy fuerte. Mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo. Pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca”.