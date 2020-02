Ex del novio de Lady Gaga reacciona ante el nuevo romance de la estrella de pop

Estados Unidos.

En vista de la discreción con que Lady Gaga ha tratado de manejar su actual relación con Michael Polansky, el misterioso hombre con quien se por primera vez días antes del Super Bowl, no resulta demasiado sorprendente que la noticia de que la ex de su actual novio ha escrito un artículo para el New York Times -titulado 'La nueva novia de mi ex es Lady Gaga'- haya corrido como la pólvora.

Hasta ahora solo se sabía que el actual compañero sentimental de la estrella del pop es un antiguo estudiante de Harvard que actualmente dirige una fundación dedicada a la investigación de la inmunoterapia como tratamiento contra el cáncer y creada por Sean Parker, el primer presidente de Facebook.

Sin embargo, la mencionada pieza desvela que anteriormente había mantenido un noviazgo de siete años con su autora, una periodista llamada Lindsay Crouse que ha querido desvelar cómo reacciona alguien tras enterarse de que su antiguo novio de la universidad está saliendo con una de las mujeres más famosas del mundo.

"¿Cómo se compara una con Lady Gaga?", es la pregunta que trata de responder.

Lindsay Crouse mantuvo una relación de larga data con Michael Polansky, actual novio de Gaga, en sus años de universidad.

MIRA: Lady Gaga regresa a la música con "Stupid Love"

Ella se enteró de la noticia a principios de este mes, cuando su teléfono móvil comenzó a recibir un aluvión de mensajes: Lady Gaga había 'oficializado' su último romance compartiendo una foto con su nuevo chico en Instagram justo el día después de la cita deportiva y los conocidos de Lindsay no tardaron en reconocer a Michael.

"Mis antiguos amigos de la universidad le dieron 'me gusta' a la publicación, al igual que otros tres millones de personas", explica.

"Si alguna vez has googleado al nuevo compañero de uno de tus ex (sé sincero, lo has hecho), entonces probablemente hayas jugado a cierto juego contigo mismo. O simplemente sientes curiosidad, lo cual es normal y saludable, o quieres saber cómo quedas tú en comparación. En un mundo ideal, la vida de tu ex no mejoró demasiado sin ti. En este caso concreto, sin embargo, esa posibilidad no existe".

La solución que ha encontrado para evitar comparaciones odiosas pasa por pensar "esa solía ser yo" cuando ve una imagen de la cantante y su ex, en lugar de preguntarse "por qué no yo".

Por otra parte, Lindsay solo dedica palabras de alabanza a Gaga, e insiste en que analizar su situación actual tomando como referente la de la estrella de la música resulta muy motivador:

"La cuestión es que Lady Gaga lleva el estilo de vida ambicioso que no paramos de repetirnos que todas las mujeres deberían de abrazar. Recuerdo leer una cita suya, probablemente en Instagram, que decía: 'Jamás permitas que nadie en este mundo te diga que no puedes ser exactamente quien quieres ser'".

En lo que respecta a su ex, a quien no llega a mencionar por su nombre, la periodista explica que ya ni siquiera son amigos en Facebook -aparentemente él la bloqueó tras su ruptura-, pero sabe que Michael vio una instantánea que ella compartió recientemente en Instagram junto a su actual prometido.

"Me di cuenta de que en el fondo somos todos iguales: extraños, sonriendo en una pantalla", concluye.

Lady Gaga hizo oficial su romance con Michael Polansky a inicios de febrero, publicando una foto sentada en el regazo del susodicho.

Su romance se da un año después de romper su compromiso con Christian Carino y estar en la mira por un presunto affair con el actor Bradley Cooper.