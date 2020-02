Premios Óscar revela lista de ganadores por accidente en Twitter

Los Ángeles, EEUU.

Los Premios Óscar causaron revuelo en Twitter cuando revelaron accidentalmente su lista de favoritos para ganarse las estatuillas doradas en las principales categorías.

Todo empezó cuando La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó una herramienta para que los fanáticos tuiteen sus predicciones antes de la ceremonia de premiación el domingo 09 de febrero.

Sin embargo, los usuarios de la red no podía creer lo que vieron cuando aparentemente La Academia tuiteó sus propias "predicciones" el lunes a sus 3,4 millones de seguidores en Twitter.

Para mostrar su nueva herramienta de predicción de los Óscar , la Academia tuiteó una foto que decía "Mis predicciones de los Óscar" con selecciones para todas las categorías principales.

Según la foto, que ya fue eliminada de la cuenta, sus predicciones eligen a "Parasite" para Mejor Película, Sam Mendes para Mejor Director por su película "1917", "Parasite" para Mejor Guión Original y "Jojo Rabbit" para guión adaptado.

VOTA: ¿Cuál será la ganadora a mejor película de los premios Óscar 2020?

En las categorías de actuación, el tweet de predicciones seleccionó a la estrella de "Joker" Joaquin Phoenix como Mejor Actor, la estrella de "Judy" Renée Zellweger para Mejor Actriz, y en las categorías de reparto, a Brad Pitt de "Once Upon a Time in. . .Hollywood" y la actriz de Laura Dern de "Marriage Story".

El tweet publicado por La Academia en donde parece revelar a los posibles ganadores de los Óscar 2020.

Después de eliminar el tweet, la academia emitió una disculpa por la confusión, alegando que solo estaba compartiendo ejemplos de la nueva experiencia interactiva que ofrece su herramienta.

“Invitamos a los fanáticos en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de #Oscars. ” , decía la declaración . “Un breve problema en Twitter hizo que algunos de los suyos parecieran provenir de nuestra cuenta. No lo hicieron. Este error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras elecciones el domingo ", aclararon.

ADEMÁS: Premios Óscar 2020: cinco curiosidades de las nominaciones

La Academia han tenido errores más polémicos, como la infame confusión de los Oscar 2017 cuando Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron accidentalmente al ganador de la Mejor Película a "La La Land" en lugar de "Moonlight".

Los Premios Óscar 2020 se entregarán este domingo 09 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.