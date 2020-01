Gloria Trevi contará su verdad en serie de Televisa

MÉXICO.



Gloria Trevi se prepara para enfrentarse este año a un pasado que le trajo varios momentos oscuros y que revivirá durante la producción de su bioserie con Televisa.



Aunque sí tocará etapas difíciles como el dolor de perder a su hija, estar presa en una cárcel de Brasil y los problemas legales que enfrentó por su relación con Sergio Andrade, la cantante se siente optimista y aseguró que su experiencia le servirá a otros.



“Yo no vivo en el pasado, siempre he ido para adelante, pero en el momento en que me enfrasque en todos esos recuerdos sé que será muy fuerte para mí”, reveló la Trevi.



“Pero creo firmemente que contar mi historia como pasaron las cosas verdaderamente puede ayudar a muchísima gente a detectar a la primera a un depredador, ayudar a gente que esté pasando por una situación como la mía, a verse en mí como un espejo y salir”, consideró la intérprete de Todos Me Miran respecto a la serie, que será producida por Carla Estrada.



Remover sus vivencias provocó en la artista mexicana reflexionar sobre las cosas positivas que tiene su presente, pues ahora goza de la nominación como Tour del Año en los Premios Lo Nuestro por “Diosa de la Noche Tour”.



Tan en paz se encuentra que reconoció que a pesar de estar aún con conflictos como la demanda contra TV Azteca, desde hace 10 años, porque, comentó, intentaron atacarla cuando retomaba su carrera, eso ya no la afecta.



“Puedo olvidar el pasado, pero hay cosas que no es que perdone o no perdone, sino que hay que tener cuidado y estar alerta.



“Estos años que TV Azteca no se ha presentado a la corte fueron años que me dieron la oportunidad de reencontrarme con las personas que hablaron mal de mí, reconciliarme con ellas”, expresó Trevi, en entrevista.