Enrique Guzmán arma tremenda polémica tras comentario homofóbico contra Yahir

Ciudad de México.



Enrique Guzmán de nuevo se encuentra en el ojo del huracán en redes sociales y ahora es por hacer un comentario homofóbico hacia Yahir.



Hace unas semanas, los dos cantantes trabajaban juntos en el musical "Jesucristo Súper Estrella", sin embargo el ex académico salió para integrarse a la obra de teatro "Hoy no Me puedo Levantar".



En una conferencia de prensa que se llevó a cabo hace unos días, el rockero llamó "jotito" a Yahir, expresión que se volvió viral ayer.



"Ya sabemos que Yahir ahora quiere ser actor y va a hacer un experimento con Belinda", expresó Enrique Guzmán y el productor Alejandro Gou le echó más leña al fuego con otro picante comentario.







"Ya se madreaban mucho, ya se insultaban muy feo. Los tengo que separar", mencionó a tono de broma.



Tras esto, el intérprete de "La Plaga" no pudo dejar pasar la oportunidad de demostrar su humor negro y soltar una bomba: "(Yahir) es un jotito muy chistoso", dijo, entre risas.



Dicho comentario no cayó muy bien a algunos internautas, aunque otros lo justifican y lo atribuyen al carácter irreverente de Enrique Guzmán.



La palabra "joto" se utiliza en México para referirse a un hombre que le gustan las personas de su mismo sexo.







Hasta el momento, el cantante que salió de La Academia, ha guardado silencio.



Tras la salida de Yahir del musical, se incorporó al elenco de Jesucristo Súper Estrella, el cantautor Samo como Pedro.

Reacciones en las redes sociales

"Ya jubilen a este señor"; "@CONAPRED pedimos su intervención y amonestación a este señor por su lenguaje ofensivo y de odio"; "Es un pelado"; "Qué asco", son algunos de los comentarios contra Guzmán.