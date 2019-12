Los mexicanos que brillarán en 2020

EEUU.

Aunque nada sencillo, la presencia de actores mexicanos cada vez es más normal en el cine estadounidense, y el nuevo año que inicia dará de qué hablar, pues diferentes artistas irán desfilando en megaproducciones de la meca del cine.

Estrellas como Salma Hayek, Eugenio Derbez, Eiza González, entre otras, ya han anunciado sus próximos proyectos en la gran pantalla.

La nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por Babel (2006), Adriana Barraza, fue vista en 2019 en Dora and the Lost City of Gold y la última entrega de Rambo.

En 2020 participará en We can be heroes, película de superhéroes dirigida y producida por Robert Rodríguez donde compartirá cámara con Priyanka Chopra.

La mexicana también será vista en Penny Dreadful: City of Angels, secuela de la famosa serie del canal de televisión Showtime. Desde que lo nominaron al Óscar por A Better Life (2011), Demián Bichir no ha dejado de trabajar en Hollywood con grandes figuras y en 2020 no será la excepción. El protagonista de Rojo amanecer será visto en el relanzamiento de la saga de terror The Grudge.

Después, aparecerá en Godzilla vs. King Kong, un enfrentamiento esperado entre el monstruo más famoso de Japón contra el gigantesco gorila.

De Luis Miguel la serie a Hollywood.

Después de protagonizar la primera temporada de Luis Miguel: la serie, en la que dio vida al “Sol de México”, y de su breve participación en Terminator: Dark Fate (2019) , el también actor Diego Boneta se verá en Monster Hunter en 2020, basado en el videojuego homónimo, protagonizado por la modelo y actriz Milla Jovovich y en el que se expone un mundo de monstruos peligrosos y poderosos que gobiernan sus dominios con una ferocidad mortal.