Laura Bozzo amenazó con un cuchillo a su ex pareja Cristian Zuárez

Ciudad de México.



Laura Bozzo amenazó a su ex pareja Cristian Zuárez con un cuchillo al enterarse que le fue infiel.



Fue en 2017 cuando la pareja decidió separarse luego de 17 años de estar juntos, sin embargo, hace unos días durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la peruana confesó que se había puesto violenta con el músico.



Laura Bozzo y Cristian Zuárez



"Sí lo perseguí con un cuchillo, no se lo iba a clavar, pero el tipo estaba aterrorizado, era un cuchillo carnicero, grande.



Lea más: Gary Rhodes, famoso chef británico, muere repentinamente



"Mi asistente me dice 'señora no vaya a hacer nada, que la van a meter presa', a los pocos minutos llamaron a Jaime Camil papá, él es como mi hermano, y le cuento llorando como loca, él estaba en Acapulco y me pidió que me fuera allá con él y que dejara a Cristian", dijo.



Lea más: Abraham Quintanilla demanda a marca de ambientadores por usar imagen de Selena



Laura Bozzo dijo que en esos momentos se sintió muy mal, se la pasó llorando los primeros días, ya que estaba lidiando con problemas de salud, pues la acababan de operar para retirarle el útero, sin embargo le cortaron un pedazo de intestino, que le provocó un shock séptico que casi la lleva a la tumba.







"Yo tenía que limpiar la herida y en medio de todo esto, Cristian me pone los cuernos y me aparece un bulto en el seno, me querían operar, era cáncer en fase inicial y me hicieron un chequeo en los ganglios y me salvé", declaró.



Lea más: Habla Sophia Hutchins, la misteriosa joven que no se separa de Caitlyn Jenner

ASÍ LO DIJO

"Una mujer sola puede salir adelante. Yo he salido adelante toda mi vida y nunca he necesitado de un hombre para llegar a donde estoy. Si está con ella (la amante), que sea muy feliz". Laura Bozzo.