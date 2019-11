Alec e Hilaria Baldwin no renuncian a sus planes de tener más hijos

Redacción.



La semana pasada Hilaria Baldwin desveló a través de sus redes sociales que había perdido el bebé que esperaba en el cuarto mes de gestación después de que en abril sufriera otro aborto espontáneo en el primer trimestre.

Este jueves la guapa española -que acostumbra a documentar sus embarazos en Instagram con sentido del humor y mucha sinceridad para ofrecer apoyo o consejo a sus seguidores- ha asistido junto a su marido Alec Baldwin a una gala celebrada en el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde se animó a realizar sus primeras declaraciones a la prensa para hablar de cómo está afrontando lo ocurrido.



"Lo llevo tan bien como cabría esperar. Me encuentro mucho mejor que la semana pasada y me parece que salir a la calle y hablar de ello y compartir mi experiencia me está ayudando mucho", ha asegurado en declaraciones al portal Entertainment tonight.



Respecto a sus planes de futuro para su familia numerosa, que ella deseaba ampliar para darle una hermanita pequeña a su primogénita Carmen, que ya tiene tres hermanos menores y una hermanastra mayor llamada Ireland fruto del matrimonio de Alec con Kim Basinger, los dos tienen muy claro que no se darán por vencidos todavía.



"Si eres como nosotros, a veces tienes la impresión de que jamás dejarás de tener niños. Cada vez que damos la bienvenida a otros más, nos decimos: 'Es maravilloso, ¡vamos a repetir!", ha reconocido el famoso intérprete. "Vamos a tener otro, sí. Lo conseguiremos"

"Tampoco queremos acabar así. Por lo menos, yo no quiero dejar así las cosas. Al menos lo vamos a intentar porque esto que ha sucedido sería un final muy triste", ha añadido Hilaria.