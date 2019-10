Kevin Hart rompe su silencio tras su grave accidente de tráfico

Redacción.



El pasado 1 de septiembre Kevin Hart se vio involucrado en un aparatoso accidente de tráfico mientras viajaba como pasajero en un Plymouth Barracuda que se salió de la carretera y chocó contra un árbol antes de acabar completamente destrozado en una zanja.



Aunque él consiguió salir por su propio pie del vehículo ayudado por sus acompañantes, más tarde se confirmó que había sufrido tres lesiones en la columna vertebral que, por suerte, no habían llegado a dañar la médula espinal pero que sí le obligaron a pasar por quirófano.





Ahora el popular humorista Kevin Hart ha realizado sus primeras declaraciones tras recibir el alta para compartir con todos sus seguidores un mensaje cargado de optimismo y en el que se presenta como un hombre nuevo.



En el vídeo que Kevin Hart ha publicado en su cuenta de Instagram, se le puede ver dando sus primeros pasos en el hospital y realizando un sinfín de ejercicios de rehabilitación en su casa rodeado ya de sus seres queridos.





"Cuando Dios te habla, no queda otro remedio que escuchar. Y la vida es muy graciosa, lo prometo, porque algunas de las peores cosas que te suceden acaban resultando ser justo lo que más necesitabas. En este caso, siento que Dios me dijo que bajara el ritmo: iba muy rápido, estaba abarcando demasiado. A veces no logras prestar atención a las cosas importantes que de verdad deberías ver, pero tras mi accidente todo ha cambiado. Tengo una perspectiva diferente de la vida: la aprecio mucho más. Me siento agradecido por mis amigos, por mi familia y por la gente que sencillamente me acompaña y me ha apoyado".



Kevin Hart ha querido despedirse por el momento dando las gracias a sus fans por los mensajes de cariño que no han parado de hacerle llegar en las últimas semanas y, a cambio de sus buenos deseos, él ha querido darles un consejo basado en una importante lección que ha aprendido recientemente: que traten de apreciar cada día al máximo porque "nadie te garantiza que haya un mañana".