Ben Affleck sufre recaída en el alcohol y es captado tambaleándose en plena calle

El actor y director Ben Affleck fue sorprendido a la salida de una fiesta de Halloween organizada por Unicef en West Hollywood caminando con cierta dificultad y tambaleándose hasta tal punto que tuvo que apoyarse en una furgoneta para no caerse al suelo.



Su estado de ebriedad ha dado mucho que hablar debido a que apenas unas horas antes había compartido una publicación en su cuenta de Instagram en la que explicaba que lleva más de un año trabajando con profesionales para lidiar con sus problemas de adicción y que iba a realizar una donación a la organización The Midnight Mission, que ofrece apoyo económico y emocional a aquellas personas que no pueden permitirse ingresar en una clínica de rehabilitación.







En el video publicado por TMZ, Ben Affleck llevaba una máscara de esqueleto blanco y un traje negro, y según relataron testigos de la escena a dicho medio, el actor parecía tener problemas para guardar el equilibrio y tuvo que agarrarse de un vehículo para no caer al suelo.





Al día siguiente Ben Affleck hizo referencia a lo ocurrido para confirmar que, tal y como parecía, había sufrido una recaída en su proceso de recuperación y aclarar que seguirá esforzándose por mantenerse sobrio.



"Son cosas que suceden. Fue un desliz, pero no voy a permitir que me desanime", aseguró brevemente la estrella de Hollywood a los paparazzi del portal TMZ que le abordaron antes de que entrara en casa de su exmujer Jennifer Garner.