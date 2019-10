El cantante cristiano Alex Campos hace un tema urbano por sus hijos

Redacción.



El cantante colombiano de música cristiana Alex Campos sabe que la música urbana es la de moda y tendencia, por eso eligió el género para su más reciente sencillo "Hoy", en el que habla sobre el perdón.



"Siempre apuesto por que mis letras y mi mensaje siempre estén ahí. Tengo dos hijos, una niña que está entrando a la preadolescencia y me dediqué a hacer un disco y canciones que conquistara su corazón y su gusto musical. Ese fue el resultado.



Lea más: El legendario suéter de Kurt Cobain fue rematado en 334,000 dólares



"La música es tan bella, tan especial y en mi caso la quiero aprovechar para bien, para llevar fe, esperanza porque la música urbana gusta a todos y que al escucharla digas: Me tocó el corazón, quiero hacer algo especial con esto", compartió Alex Campos.



El ganador de cuatro Grammy Latinos y artista de música cristiana sostiene que siempre ha apostado por explorar diversos géneros, desde la balada, el tango y la bachata.







Y aunque no es la primera vez que coquetea con el urbano, en esta ocasión lo hizo muy consciente y alentado por sus hijos, quienes como muchos adolescentes son seguidores del ritmo.

Nueva canción de Alex Campos

"La canción la trabajé con Saga Whiteblack, que es el productor de Nicky Jam y Manuel Turizo. Si queríamos hacer este género o esta canción como tal, quería que sonara auténtico, ver si mi voz podía quedar dentro del género.



Lea más: Señorita San Pedro Sula se corona como la nueva Miss Honduras Universo 2019



"Gracias a Dios, a mí me encantó, a la gente con la que trabajo también, y espero que a medida que se vaya conociendo, pueda ir tocando los corazones de las diferentes personas que lo escuchen", agregó.







A dueto con el cantante puertorriqueño Indiomar, el nuevo tema del intérprete formará parte de su próximo álbum Soldados, que lanzará en 2020.



Lea más: Así es Rosemary Arauz, la bella catracha ganadora del Miss Honduras Universo 2019



El nominado al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, por Momentos, adelantó que también el siguiente año hará una gira con la que visitará México.