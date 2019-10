El festejo de Shakira por los diez años de su álbum "She Wolf"

Redacción.



La cantante Shakira celebró por medio de sus redes sociales los diez años del estreno de su álbum "She Wolf".



Con un fragmento del video, en el que sale junto al bailarín Daniel "Cloud" Campos, la colombiana se mostró emocionada y contó que es una de sus coreografías favoritas.



"¡Feliz cumpleaños del álbum She Wolf para mí! Esta fue una de mis coreografías favoritas de mi carrera. ¡Daniel "Cloud" Campos, un genio bailarín y artista!", escribió Shakira junto al video en donde muestra uno de sus bailes más sensuales.







El video colgado en su cuenta de Instagram recibió miles de comentarios de felicitaciones para la colombiana por seguir cosechando éxitos.



Loba, en inglés She Wolf, es el sexto álbum de estudio y el segundo bilingüe de Shakira, lanzado por primera vez el 9 de octubre de 2009.







A sus 42 años, Shakira se ha convertido en una de las artistas latinas de mayor impacto a nivel mundial.



Shakira se presentará junto a Jennifer López en el Super Bowl 54, que se realizará el 2 de febrero del 2020 en el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida.







La cantante colombiana se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y en su vida sentimental no se queda atrás, tiene dos hermosos hijos junto al futbolista español Gerard Piqué.