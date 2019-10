Elton John revela su oscuro pasado con las drogas: "No me lavaba, no me vestía"

Redacción.



El músico Elton John contó que su pelea contra las adicciones comenzó por su miedo a morir de una sobredosis de cocaína tras mantenerse aislado durante dos semanas en un aparamento de Londres.

En su autobiografía, publicada de manera serializada por el diario Daily Mail, Elton John relató que se cansó de beber y de drogarse luego de que un hombre con el que salía, llamado Hugh Williams, lo acusara de ser un adicto.



"Me escondí solo en una casa alquilada en Londres durante dos semanas, inhalando cocaína y bebiendo whisky. En las raras ocasiones en que comía, me enfermaba inmediatamente después. No contestaba el teléfono. No respondía a la puerta", escribió.

"No me lavaba, no me vestía. Fue algo sórdido. Horrible. Finalmente, me di cuenta de que si continuaba por un par de días más, sufriría una sobredosis o un ataque cardíaco. No tenía idea de cómo vivir, pero no quería morir".





El consumo de cocaína del intérprete de "Rocketman" comenzó en 1974, y ahora el famoso, de 72 años, se alegra de llevar 30 años en sobriedad, la cual inició cuando fue hospitalizado en Chicago para recibir un tratamiento de rehabilitación.

La celebridad fue puesta en un programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y pasó seis semanas acudiendo a reuniones grupales para mejorar su vida.