María Celeste tiene encontronazo con Pati Chapoy por Sarita, hija menor de José José

La periodista de "Telemundo" María Celeste Arrarás tuvo un encontronazo con la presentadora del programa "Ventaneando" Pati Chapoy.



Arrarás fue víctima de críticas después de que realizara una entrevista a Sarita Sosa, la hija menor del fallecido José José, quien ha sido acusada de haber secuestrado al "Príncipe de la canción", y estar ocultando los restos del cantante.



En el programa de Pati Chapoy hicieron comentarios que la entrevista fue arreglada y se notaba que María Celeste Arrarás tenía la exclusiva con Sarita, por lo que la presentadora de "Al rojo vivo" llamó para aclarar la situación.



Pati Chapoy le preguntó a la periodista de Telemundo: "¿Le pagaron a Sarita por la entrevista?". A lo que María Celeste respondió: "Absolutamente no. No le pagamos a ella ni a nadie. Ella tampoco pidió dinero, contrario a lo que se ha dicho y no la estoy defendiendo, estoy diciendo las cosas como son".



La presentadora de "Al rojo vivo" dijo que en las últimas horas le ha llegado una avalancha de críticas que la consideran la enemiga número uno de México, después de las insinuaciones que hizo "Ventaneando" de que ella conocía el paradero del cuerpo de José José.



María Celeste Arrarás se escuchó alterada al hablar con los presentadores de "Ventaneando" que la cuestionaron en la mayoría del tiempo que duró la entrevista vía teléfono.







"No voy a permitir que ninguno de ustedes insinue que yo soy la tipo de periodista que se compromete con los entrevistados antes de ir al aire, nunca lo he hecho y nunca va a pasar", enfatizó.







Pese a la aclaración de la periodista, Daniel Bisogno insistió que la entrevista fue completamente arreglada, provocando mayor molestia en María Celeste.



"No tengo pacto con Sarita" expresó la peridosita y recordó que José José la tenía en alta estima por las entrevistas que le hizo y quizás por eso Sarita la eligió para la entrevista.