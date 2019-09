Julio Iglesias Jr habla de su 'nuevo' hermano Javier Sánchez

Madrid, España.

De todos los hijos del cantante Julio Iglesias, los tres que tuvo con su primera mujer Isabel Preysler y los cinco fruto de su actual matrimonio con Miranda Rijnsburger, su primogénito Julio José es sin duda el más extrovertido y el más dado a responder a cualquier pregunta que se le plantee acerca de su famosa familia, sin importar lo polémica que pueda ser.

Es por esto que no resulta sorprendente que haya sido él quien se encargue de romper el silencio acerca de la reciente incorporación de un nuevo miembro a sus filas: Javier Sánchez, el vástago del legendario intérprete nacido de su romance con la bailarina María Edite en 1975 y que hace dos meses una sentencia judicial reconoció como hijo biológico del artista.

"Bueno, yo a este chico le conocí hace casi 25 años en Los Ángeles", ha confirmado una vez más Julio José en declaraciones al programa 'Suelta la sopa' de Telemundo.

Dando a entender además que no le guarda ningún tipo de rencor a pesar de que Sánchez utilizó un objeto personal suyo obtenido sin su permiso -supuestamente una botella de agua recogida de la basura- para presentarlo como prueba genética en el marco de la batalla legal para demostrar que Julio Iglesias era realmente su padre.

"Era un chico normal y corriente, me cayó bien. Estuve con él solo dos minutos", ha apuntado.

Sin embargo, Julio José prefiere no entrar a opinar o dar más detalles sobre un asunto tan espinoso para permitir que sea su progenitor -que en la actualidad se encuentra en Punta Cana, según ha querido desvelar- quien se pronuncie al respecto cuando lo crea conveniente.

"Me sé la historia, pero creo que de este tema habría que hablar con mi padre, que es quien de verdad sabe. Yo no tengo ni idea y no me quiero meter", ha concluido.

Además de Javier Sánchez (45), Julio Iglesias es padre de Chábeli Iglesias (47), Julio Iglesias Jr. (46), Enrique Iglesias (44), Miguel (21), Rodrigo (20); las gemelas Victoria y Cristina (18); y Guillermo (12).