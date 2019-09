Denise Richards acusa a Charlie Sheen de ocultar dinero para no pagar la manutención

Redacción.



Denise Richards, ex esposa de Charlie Sheen, asegura que el actor le debe 450 mil dólares en gastos de manutención de sus hijas, Sam y Lola.

De acuerdo con The Blast, documentos legales señalan que el histrión gastó presuntamente 24 millones de dólares de sus ganancias por Two and A Half Men para pagar deudas personales y, según Denise Richards, mantener su extravagante estilo de vida.



Lea más: Ellie Goulding presume de cuerpazo durante su luna de miel

"Durante el periodo transcurrido desde nuestra última estipulación, orden 2016, no ha podido pagar 450 mil en manutención y desvió más de 600 mil dólares en activos a miembros adultos de la familia para su uso personal", alegó la actriz de Real Housewives of Beverly Hills.



Charlie Sheen emitió un comunicado en el que desmintió las acusaciones de su ex pareja y la llamó cobarde.



Lea más: Hackean la cuenta de Instagram de Robert Downey Jr.

Denise Richards y Charlie Sheen hace más de una década que firmaron los papeles del divorcio, sin embargo, todavía continúan en conflicto por la manutención de sus hijas, Sam (15) y Lola (13).



La actriz también demandó al actor en 2016 por la misma situación, en donde le exigía 1,2 millón de dólares por no cumplir su compromiso como padre.