Gianluca Vacci reaparece bailando vestido como mujer y en tacones

Miami, EEUU.

Gianluca Vacci se ha dado a conocer en las redes sociales por sus bailes coreografiados con los temas del momento, pero uno de sus últimos videos ha dejado a los internautas con la boca abierta.

En su reciente publicación en Instagram el italiano aparece bailando en un atuendo de mujer: falda, traje de baño y unos tacones; y que bien baila.

Varias mujeres vestidas de hombre acompañan al famoso durante su baile e incluso lo azotan en un momento dado.

"En la vida podemos ser y hacer lo que queremos. Simplemente disfruta la vida y sonríe.", escribió Vacci junto al clip publicado el 12 de agosto.

Al parecer esta fue la respuesta del ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez a las críticas que recibió al subir un video donde él aparece tocando los glúteos de varias acompañantes como tambor mientras hacía uno de sus bailes.

En ambos videos el italiano, de 52 años, aparece bailando el ritmo de su reciente single "Mueve", junto a Nacho y Becky G.

No es la primera vez que Gianluca Vacci parece en atuendo de mujer y entaconado. En agosto de 2018 subió su video del #KikiChallenge (In My Feelings de Drake), usando un traje de baño negro y tacones.