“Ahora veremos las debilidades del Profesor”: Álvaro Morte

Lo que debe saber de la cuarta temporada de “La casa de papel” La historia del equipo de ladrones y su brillante líder no ha terminado.

Durante una rueda de prensa realizada en Madrid, Diego Ávalos, director de Contenido Original de Netflix en España, confirmó que su producción más exitosa de habla no inglesa tendrá una cuarta temporada sobre la que solo pueden adivinarse algunas cosas por el momento. Según informó FormulaTV, la cuarta temporada se encuentra en pleno rodaje. Por otro lado, la guionista Esther Acebo sí sugirió de antemano que el golpe al Banco de España no acabaría en la tercera temporada, cuando declaró que “a mí me resultaría muy complicado pensar en otro golpe”. Y es que tal como temió el Profesor desde siempre, desde que Berlín y Palermo idearon el plan, ingresar al banco ha sido un “suicidio”.