Escándalo en Cannes por filme altamente sexual en liza por la Palma de Oro

Cannes, Francia.

Seis años después de la Palma de Oro por "La vida de Adèle", el director francotunecino Abdellatif Kechiche escandalizó en Cannes con una película filmada en gran parte en una discoteca y con imágenes altamente sexuales.

En "Mektoub My Love: Intermezzo", en liza por el máximo galardón, el director filma a un grupo de jóvenes en una localidad costera del sur de Francia. Tras unas escenas en la playa, la cinta se centra en una discoteca, con una profusión de imágenes lascivas, incluyendo una escena de 'cunnilingus' de 13 minutos.

Al margen de una serie de diálogos banales, en las tres horas y media de película, el cineasta se focaliza en los cuerpos de las mujeres, sobre todo en sus glúteos, que se mueven sin parar al ritmo de la música. Hasta llegar a la escena explícita de sexo oral en los baños, unas imágenes "pornográficas gratuitas", según The Hollywood Reporter.

"Traté de mostrar lo que me hace vibrar, los cuerpos, los vientres", se justificó el viernes Kechiche, de 58 años, en la rueda de prensa donde sus actores apenas hablaron. El proyecto de la película fue "celebrar la vida, el amor, la música, el cuerpo y buscar una experiencia cinematográfica", prosiguió.

La víspera, en la proyección de gala del filme, varios espectadores abandonaron la sala, entre ellos la actriz que protagoniza la escena de sexo oral, Ophélie Bau. Este viernes, en la sesión de fotos y en la rueda de prensa, tampoco estuvo presente, debido a un rodaje.

Abdellatif Kechiche (C) y los protagonistas del filme

Al final de la proyección, Kechiche salió literalmente corriendo de la sala, aunque antes dijo al público: "¡Les pido disculpas por haberles retenido sin advertirles y ahora me voy!".

"Se trata de mi educación, me disculpo por retener a la gente en una sala y de atraer la atención hacia mí", argumentó el director el viernes.

- El "desastre" de Cannes -

"Mektoub My Love: Intermezzo" es la segunda parte de "Mektoub my Love: canto uno", un filme con imágenes muy sensuales sobre algunos de estos jóvenes en la playa, presentado en la Muestra de Venecia en 2017, donde recibió abucheos, pero también elogios por su estética.

En Cannes, la crítica no ha tardado en reaccionar ante este filme que se ha convertido en el más polémico de La Croisette.

El "desastre" de Cannes, escribe Justin Chang, crítico del Los Angeles Times, que se pregunta si el Festival de Cannes está "troleando" a los espectadores, al incluir esta cinta en la competición oficial, donde concurren grandes figuras del séptimo arte, como el británico Ken Loach, el estadounidense Terrence Malick o el español Pedro Almodóvar.

El crítico del diario español El País, Carlos Boyero, admirador de "La vida de Adèle", va más allá en su reacción preguntándose: "Qué tipo de sustancias ha ingerido el director y cómo han afectado a su cerebro para perpetrar semejante e inacabable estupidez".

Otros, en cambio, apreciaron el filme, como el crítico francés Philippe Rouyer, que consideró que se trata de un "trance magistralmente filmado".

La forma de filmar los cuerpos femeninos de Kechiche también ha incendiado las redes sociales.

"Sin créditos, sin una verdadera narración. Una introducción sobre un c**o, planos sobre c**os. Y más. Una discusión sobre c**os. Más c**os. Y se acaba con un c**o. Playa. Discoteca. Cunni. Discoteca. Fin. Me encanta el cine de Kechiche, pero ahí no le sigo...", se lamentó el director francés Thibaut Buccellatto en Twitter.

"Para ti, público, he contado todos los planos que muestran culos en #MektoubMyLoveIntermezzo: hay 178. Si los quitamos, creo que el filme dura 20 minutos", tuiteó la periodista Anaïs Bordages.

No es la primera vez que Kechiche suscita una polémica: las actrices principales de "La vida de Adèle", Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos, denunciaron unas duras condiciones de rodaje, poco después de ganar la Palma de Oro en 2013.

Otro escándalo persigue al cineasta, el de una mujer de 29 años que lo denunció por agresión sexual el año pasado.

A principios de mayo, una fuente próxima al caso indicó que la investigación seguía su curso. Interrogado al respecto, Kechiche juzgó este viernes la pregunta "perversa", asegurando tener la "conciencia tranquila para con las leyes".