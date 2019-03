Modelo Playboy destapa supuesta infidelidad de Alex Rodríguez a Jennifer López   

Redacción.



Alex Rodríguez ha sido acusado nuevamente de serle infiel a Jennifer López, esta vez ha sido la modelo de Playboy, Zoe Gregory, quien asegura recibió propuestas candentes del exbeisbolita.



Zoe reveló al Daily Mail, que el prometido de JLo le mandó mensajes con proposiciones sexuales mes y medio antes de que le pidiera matrimonio a la intérprete.

Según la modelo, el ex jugador de los Yankees de 43 años, le pidió que realizaran un trío, además de que le mandó fotografías lascivas.







"JLo es increíble y ella no merece esto. Mientras él organizaba todo para casarse con ella, me estaba pidiendo videos sexuales, exigiendo que lo viera y que me arreglara con otras chicas para hacer un trío", declaró la británica de 44 años.



Gregory también dijo que Rodríguez le comenzó a mandar mensajes desde el 26 de diciembre de 2018, día en que se conocieron.



Después de que Alex Rodríguez y Jennifer López se comprometieran, el exbeisbolista se ha visto envuelto en varios escándalos con otras mujeres.



El exjugador de béisbol José Canseco, desató tremenda polémica a días del compromiso de la pareja, al asegurar que Alex Rodríguez tuvo una relación paralera con su exmujer Jessica Canseco cuando ya estaba con Jennifer López.



Jessica acudió a su cuenta de Twitter para desmentir las declaraciones de José Canseco.







El exbeisbolista le propuso matrimonio a Jennifer López el pasado 9 de marzo, con un anillo de compromiso valuado en 4,5 millones de dólares.







Hasta el momento Alex Rodríguez no ha hecho ningún comentario respecto a las declaraciones de la modelo Playboy, por el contrario, compartió una foto junto a JLo en la que lucen más felices que nunca.